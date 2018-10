Barueri vai abrir inscrições para 10 cursos gratuitos, entre eles instalador de drywall e marketing digital

De 22 a 26 de outubro de 2018, das 8h30 às 16h30, estarão abertas as inscrições para os cursos da 4ª fase do Programa Meu Futuro. Criado pela Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (SICT), o Programa oferece cursos profissionalizantes totalmente gratuitos a munícipes com 18 anos ou mais.

Nesta edição, 10 cursos estarão com vagas disponíveis. Entre eles, algumas novidades. É o caso de Instalador de Drywall, Marketing Digital, Empreendedorismo e Marketing Pessoal. Além desses, há também qualificações como NR10 – Segurança em Instalações e Serviços, Técnicas de Vendas, Excelência no Atendimento ao Cliente, Telemarketing / Teleatendimento e Técnicas de Oratória.

É preciso ter o CNIS

Os interessados devem, primeiro, dirigir-se ao Ganha Tempo Municipal (Av. Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro) – Setor Amarelo, na Casa do Trabalhador, para fazer ou atualizar o seu CNIS (Cadastro Nacional de Informações e Sociais). Para isso, são exigidos documentos como CPF e PIS. O serviço funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.

Com o CNIS em mão, o candidato deve comparecer no Centro de Qualificação Profissional (Rua Domingos Crudo, 248 – Vila Conceição) para realizar a inscrição. Para tanto, é necessário, além de ter no mínimo 18 anos, ser morador de Barueri e estar com o Cadastro Cidadão atualizado, apresentar RG, CPF, comprovante de endereço, histórico escolar e comprovante de renda.

As aulas acontecem de segunda a sexta-feira na Rua Prof. Max Zendron, 177, Vila São Jorge – Barueri e há diferentes opções em horários, cuja disponibilidade deve ser checada no momento da matrícula. A duração dos cursos varia de 40 a 60 horas, dependendo da opção escolhida.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 4199-0513 ou 4163-1340.