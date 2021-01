Barueri vai abrir inscrições para castração de cães e gatos

Em Barueri, será aberto no dia 13, quarta-feira, o prazo para agendamento de castração de cães e gatos. São 450 vagas disponíveis.

O serviço pode ser agendado por telefone, 8h às 12h, e das 13 às 17h, nos seguintes números: (11) 4199-1500, 4718-1789 e 9 97129-1789 (sem atendimento via WhatsApp). Outra opção é o portal de serviços disponível no site da Prefeitura de Barueri (http://servicos.barueri.sp.gov.br/agendamentocepad/).

A administração municipal informa que não haverá atendimento presencial e o sistema poderá apresentar lentidão devido à quantidade demasiada de acessos, sendo necessária uma insistência nas tentativas.

Os interessados deverão cumprir os pré-requisitos do programa. São eles: possuir o RGA do animal; o CPF do tutor do pet deverá estar vinculado ao RGA; ter um endereço de e-mail válido; realizar a impressão da ficha de agendamento e sua apresentação no dia do evento, bem como a leitura e execução dos procedimentos pré-cirúrgicos.

Os animais contemplados deverão ter idades entre sete meses até sete anos e apresentar boas condições de saúde. O não agendamento e o descumprimento das regras implicarão na recusa do atendimento no dia e horário determinados para castração.

A equipe que organiza esse mutirão recomenda que tutores idosos peçam para que outro adulto responsável acompanhem o animal como forma de proteger esse público, pertencente ao grupo de risco, da contaminação por Covid-19, além do uso obrigatório de máscara, constante higienização das mãos com álcool em gel e manter o distanciamento social.