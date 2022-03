Barueri vai vacinar contra Covid nesse sábado e domingo no Centro de Eventos

Nesse sábado e domingo (19 e 20/3), a Prefeitura de Barueri estará mobilizada para vacinar a população contra Covid 19. A vacinação vai se concentrar no Polo do Centro de Eventos, das 8h às 17h.

publicidade

Não é preciso agendamento. Todos os que forem se imunizar devem estar com documento original, CPF ou cartão SUS. Para as crianças de 5 a 11 anos é recomendado levar também a caderneta de vacinação. Para aqueles que ainda vão iniciar o ciclo de imunização é importante fazer o pré-cadastro no site do VacinaJa, o que contribui para a redução no tempo de espera durante o atendimento.

Embora seja destinada a todas as faixas etárias, a iniciativa tem por objetivo ampliar a cobertura vacinal das crianças de 5 a 11 anos, faixa que ainda registra baixos índices de imunização, principalmente com a segunda dose, além da dose adicional par as demais faixas.

publicidade

As autoridades sanitárias exlicam que somente um esquema vacinal completo (primeira e segunda doses) é capaz de oferecer a proteção contra a Covid-19. As doses adicionais também têm papel fundamental na luta contra o vírus.

O PNI (Plano Nacional de Imunização) estabeleceu como meta vacinar 90% da população de cada grupo. Porém, em Barueri, os dados do Vacivida do início do mês apontam que na faixa de crianças entre 5 a 11 anos, aproximadamente 78% receberam a primeira dose, e apenas 18% do total tomou a segunda dose do imunizante.

publicidade

O Polo do Centro de Eventos fica na avenida Pastor Sebastião Davino dos reis, 672, no Jardim Tupanci.