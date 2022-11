As meninas do Barueri Vôlei voltam a se encontrar com a sua torcida nesta sexta-feira (25), às 21h, para a partida diante do Minas Tênis Clube. A entrada é gratuita.

O Barueri está em 9° na tabela da Superliga Feminina de Vôlei, com 5 pontos, fora da área de classificação e precisa se reabilitar no campeonato para sonhar com uma vaga nos playoffs.

