Barueri volta a municipalizar a merenda nas escolas

A Prefeitura de Barueri afirmou que a merenda oferecida nas escolas da cidade, que antes eram fornecidas por uma empresa terceirizada, voltou a ser municipalizada.

publicidade

A informação foi confirmada esta semana em nota enviada ao Visão Oeste, após consulta sobre denúncias de ex-funcionários da prestadora dos serviços RC Nutry. Segundo a Prefeitura, o contrato com a empresa mencionada terminou há cerca de 15 dias, obedecendo a todos os trâmites legais.

Desde então, a merenda escolar voltou a ser municipalizada e segue com cardápio preparado pelos nutricionistas dedicados exclusivamente a esta função.

publicidade

As denúncias contra a empresa que deixou de prestar o serviço, feitas por ex-funcionárias, são de que a RC Nutry não estaria realizando os devidos pagamentos para suas funcionárias, que estariam há meses sem receber. Algumas relatam que foram demitidas sem receber seus direitos trabalhistas.

Alguns pais de alunos disseram também que a empresa estava oferecendo refeições menores ou diferentes do que era previsto no cardápio, sem as hortaliças, sem a carne, entre outras irregularidades.

publicidade

Procurada para falar sobre as denúncias, a RC Nutry não respondeu à reportagem.