Barueri x Osasco agita Campeonato Paulista de Vôlei

Um confronto regional entre São Paulo F.C/Barueri e Osasco São Cristóvão Saúde agita o Campeonato Paulista de Vôlei Feminino na noite desta terça-feira (6).

Válida pela última rodada da fase de classificação do estadual, a partida acontece a partir das 19h, no ginásio José Corrêa, em Barueri, com transmissão do SporTV.

As osasquenses vêm de vitória na rodada anterior sobre o Renata Country Club Valinhos, por 3 sets a 0 (25/13, 25/15 e 25/11), em jogo disputado no ginásio José Liberatti, em Presidente Altino, no sábado (3).

Já as meninas do Tricolor de Barueri acabaram de perder a invencibilidade na competição, com derrota para o Sesi Bauru, por 3 sets a 0 (25-18, 25-18, 25-23), na sexta-feira (2), fora de casa.