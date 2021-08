Base do Corpo de Bombeiros Voluntários chega a Jandira

A Prefeitura de Jandira anuncia a implantação de uma base do Corpo de Bombeiros Voluntários na cidade. A unidade está localizada no anexo da Escola Municipal Moisés Cândido Vieira e inicia as atividades nesta segunda-feira (2).

A base funcionará de domingo a domingo, 24 horas por dia, e conta com 30 bombeiros voluntários. Entre eles, estão um comandante, subcomandante, comendante de unidade e subcomandante de unidade. “Nossa função será apoiar órgãos públicos como a Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil e o SAMU”, explica o comendante geral Moisés Felipe.

O comandante Moisés Felipe destaca também a importância da base, considerando que o Corpo de Bombeiros Militar mais próximo da cidade está localizado em Barueri. A iniciativa foi apresentada à Prefeitura por quatro bombeiros voluntários que atuam em outras regiões, sendo dois deles moradores de Jandira.

Entre os integrantes da corporação, alguns possuem experiência militar e outros atuam em outras áreas como enfermagem e segurança do trabalho. Todos passaram por algum curso preparatório de primeiros socorros, prevenção e combate a incêndio, produtos perigosos, normas (ABNT, NBRs, NR e legislação), entre outros.

De acordo com a administração municipal, existe um estudo para a implantação de mais uma base do Corpo de Bombeiros Voluntários na cidade. A cidade também pretende promover, em parceria com a Secretaria de Educação, o desenvolvimento e formação de bombeiros mirins e juvenis.

