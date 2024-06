Basket Osasco é superado pelo Santos na abertura das finais do Brasileirão

Apesar da derrota por 59 a 55 para o Basquete Santos/Blue Med/Fupes/Instituto De Rosis na estreia das finais do Campeonato Brasileiro masculino adulto 2024, o Basket Osasco mantém vivas suas chances de conquistar o tão almejado título nacional. A partida, disputada na noite desta quinta-feira (6), na Arena Santos, marcou o início do Final Four da competição.

publicidade

Mesmo atuando fora de casa, a equipe osasquense foi valente e esteve perto de arrancar a vitória. O armador Jean se destacou como o cestinha do jogo, anotando 16 pontos, além de pegar quatro rebotes e distribuir quatro assistências. Jamir Moultrie, com 13 pontos, e Hátila, com 12 rebotes, também foram destaques da Coruja.

“A gente sabia das dificuldades de jogar as finais dentro da casa do Santos e, nestes momentos, os detalhes contam muito. Infelizmente, não conseguimos vencer, mas não temos tempo para lamentar, pois hoje é um novo dia, já com outro jogo importantíssimo, e ainda estamos vivos na competição. Vamos lutar muito para vencer o Cruzeiro, tentar igualar tudo e manter as chances de título na última rodada”, declarou Jean.

publicidade

A segunda rodada do Final Four acontece nesta sexta-feira (7), com dois jogos: às 18h30, Santos e Blumenau-SC se enfrentam, enquanto às 21h será a vez do grande duelo entre Basket Osasco e Cruzeiro.

Na última rodada, marcada para este sábado (8), o Basket Osasco encara o Blumenau-SC às 18h30, enquanto Santos e Cruzeiro se encontram às 21h. Para levantar o tão sonhado troféu, o time osasquense precisa vencer seus dois jogos restantes e torcer por uma combinação favorável de resultados.

Programação do Basket Osasco nas Finais do Brasileirão 2024:

Sexta-feira, 07/06: Basket Osasco x Cruzeiro – 21h (transmissão do Bandsports);

Sábado, 08/06: Basket Osasco x Blumenau-SC – 18h30 (transmissão da Basquete Santos TV / Youtube).