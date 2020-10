Basket Osasco encara o São Paulo no ginásio do Morumbi

Sonhando com classificação à próxima fase do Campeonato Paulista, o Basket Osasco vai ao ginásio do Morumbi encarar o São Paulo. A partida acontece a partir das 20h desta terça-feira (20).

“Nosso pensamento é ter a mente boa para fazer um grande jogo. Vamos entrar para vencer, como entramos em todos os jogos e tentar buscar essa vitória fora de casa para nos colocar numa situação melhor na tabela”, destacou o armador Patrick Carioca.

Campeão da Copa São Paulo 2020, o Basket Osasco disputa pelo sexto ano consecutivo a divisão especial do Campeonato Paulista. Os osasquenses somam uma vitória e duas derrotas no estadual. Na estreia, venceu o Corinthians (89 x 87) e nos dois jogos seguintes acabou superado por Pinheiros (79 x 81) e Paulistano (54 x 73).

Mesmo com os resultados adversos, o time comandado pelo técnico João Ricardo se mantém na briga pela classificação à segunda fase.

A partida entre São Paulo e Basket Osasco terá transmissão ao vivo da TV FPB por meio do canal GCS Sports, no Youtube.