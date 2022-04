Basket Osasco enfrenta Flamengo Blumenau nas quartas de final do Brasileirão

Classificado para as quartas de final do Brasileirão 2022, o Basket Osasco irá enfrentar o Flamengo Blumenau em melhor de três partidas. O primeiro jogo das quartas contra os anfitriões será no sábado (16), às 20h30, mesmo horário da segunda partida, a ser realizada no domingo (17).

Quem vencer os dois jogos se garante no Final Four (que acontece entre os dias 4 e 8 de maio, em local a ser definido). Se necessário, um terceiro duelo de quartas de final será realizado na segunda-feira (18), também às 20h30.

“O objetivo foi alcançado. Agora, é focar nas quartas de final. Isso mostra a importância do projeto e como o Basket Osasco vem se qualificando no cenário nacional do basquete masculino. Damos um passo de cada vez, mas graças a Deus Osasco consegue chegar aos Playoffs pelo segundo ano consecutivo, e com chances, o que é mais importante”, destacou o técnico João Ricardo.

Os jogos do Basket Osasco nesta fase serão transmitidos pela equipe Arquibancada Esporte Clube via Youtube.