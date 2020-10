Basket Osasco enfrenta o Bauru nesta sexta-feira (30)

Classificado para a segunda fase da competição estadual, o Basket Osasco vai encarar o Bauru Basket nesta sexta-feira (30), às 19h30. O jogo acontecerá no ginásio Panela de Pressão, no interior paulista.

Nesta etapa, o time osasquense comandado pelo técnico João Ricardo está no Grupo C, ao lado de seu primeiro adversário, o Bauru Basket, do Sesi Franca e E.C.Pinheiros. Os demais jogos, que serão realizados no sábado e domingo (1°), dependem dos resultados dessa primeira rodada.

“A expectativa é de ir para Bauru e fazer um bom trabalho, ciente das dificuldades, mas pensando jogo a jogo. Serão três dias seguidos, os jogos serão bem intensos, mas é confiar no nosso trabalho, no nosso time, e ter um espírito bom de equipe para fazer o melhor”, destacou o capitão Thiaguinho.

Os jogos serão transmitidos ao vivo pela TVFPB, canal GCS Sports no YouTube, sendo que o quarto jogo do Grupo C, no sábado, às 19h30, também terá transmissão pelo Bandsports. As partidas poderão sofrer alteração de horário a pedido da televisão.

Confira os confrontos da segunda fase do Paulista:

Grupo C

(Zopone Gocil/Bauru Basket, Basket Osasco, Sesi Franca e Pinheiros)

Sede: Ginásio Panela de Pressão – Bauru

30 de outubro – sexta-feira

Jogo 1 – 17:00 – Sesi Franca x Pinheiros

Jogo 2 – 19:30 – Zopone Gocil/Bauru Basket x Basket Osasco

31 de outubro – sábado

Jogo 3 – 16:30 – venc. Jogo 1 x perd. Jogo 2

Jogo 4 – 19:00 – venc. Jogo 2 x perd. Jogo 1 (*transmissão ao vivo pelo Bandsports)

1 de novembro- domingo

Jogo 5 – 16:30 – perd. Jogo 2 x perd. Jogo 1

Jogo 6 – 19:00 – venc. Jogo 2 x venc. Jogo 1