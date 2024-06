Basket Osasco fará três jogos no litoral paulista neste fim de semana

O Basket Osasco disputará a Final Four do Campeonato Brasileiro masculino a partir desta quinta-feira (6), na cidade de Santos, litoral paulista. O primeiro jogo da Coruja será contra o Basquete Santos/Blue Med/Fupes/Instituto De Rosis, às 19h30.

Quatro times lutam pelo título, com confrontos entre todos eles em rodadas duplas. Além do Basket Osasco, comandado pelo técnico Adriano Geraldes, estarão em ação na Arena Santos o anfitrião Basquete Santos, o Blumenau-SC e o Cruzeiro-MG, atual campeão nacional.

“É um orgulho ver o Basket Osasco nas finais de uma competição nacional com o prestígio da CBB e uma alegria ajudar a colocar a cidade onde ela e o projeto merecem, um lugar de destaque e entre os melhores times. Será um grande Final Four e vamos lutar muito para trazer esse título para Osasco”, destacou João Ricardo Lourenço, diretor executivo do projeto Basket Osasco.

O técnico Adriano Geraldes garantiu que o time está pronto para disputar os três confrontos decisivos, com a mesma seriedade e entrega que mostrou durante toda a competição.