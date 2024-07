Basket Osasco mira o Campeonato Paulista com elenco reforçado

O Basket Osasco, recém-coroado campeão brasileiro de 2024, já se prepara intensamente para sua próxima missão: o Campeonato Paulista, com início previsto para 1º de agosto. Este ano marca a 10ª participação consecutiva da equipe na elite do basquete estadual, tornando a temporada ainda mais significativa.

Sob o comando do técnico Adriano Geraldes, o time mantém a base do elenco campeão nacional, incluindo o armador americano Jamir Moultrie, MVP do Campeonato Brasileiro, o armador Jean, o ala-pivô Augusto e o pivô Tom. A essa base sólida, somam-se novos talentos que prometem fortalecer ainda mais o esquadrão osasquense.

Entre os reforços, destaca-se a chegada do armador Arthur Pecos, com passagens pela Seleção Brasileira e clubes de renome como Palmeiras e Corinthians. Outro nome de peso é o ala Danilo Penteado, ex-São Paulo e Bauru Basket, que expressou sua empolgação com o novo desafio: “O Basket Osasco faz um grande trabalho há anos e não por acaso foi campeão brasileiro. Estou muito feliz, já me sinto em casa e quero ajudar o time a crescer ainda mais”.

O pivô Tom, um dos líderes da equipe, enfatizou a importância da continuidade do trabalho e a expectativa para o Paulista: “É uma satisfação seguir em Osasco, um lugar que sempre me acolheu, e agora ainda mais depois de ganhar um título brasileiro, unir forças com os meus companheiros que permaneceram no time e os novos reforços que estão chegando para fazermos um grande Campeonato Paulista”.

A comissão técnica campeã nacional também permanece intacta, mantendo a coesão e a filosofia de jogo que levaram o time ao topo do basquete brasileiro.

Com uma estrela dourada recém-adicionada ao seu escudo oficial, simbolizando o título brasileiro, o Basket Osasco agora mira o Campeonato Paulista com ambição renovada.