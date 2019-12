Basket Osasco vai disputar o Campeonato Brasileiro

O Basket Osasco disputará o Campeonato Brasileiro Masculino da CBB (Confederação Brasileira de Basketball), a partir do mês de fevereiro. E assim mesmo, “Basket Osasco”, com nova grafia no nome.

Após cinco anos na elite estadual, o projeto avança e finalmente chega ao cenário nacional, objetivo estabelecido pelo diretor e atual técnico do time adulto, João Ricardo Lourenço, desde o ressurgimento do basquete no município. A disputa também é mais um passo rumo ao sonho de jogar o NBB.

“Para nós, é uma emoção muito grande colocar o Basket Osasco no cenário nacional da modalidade. Esperamos fazer um grande Campeonato Brasileiro e evoluir cada vez mais”, afirmou João Ricardo, que já está trabalhando na formação do elenco e segue em busca de patrocinadores.

No total, 14 times de seis estados estarão presentes na segunda edição do Campeonato Brasileiro da CBB.

No início de dezembro, o Basket Osasco acertou a primeira renovação contratual para a temporada 2020: o ala-armador Robinho, de 25 anos e 1,94m de altura.

“Fiquei muito contente com a renovação e a chance de poder levar o nome da cidade de Osasco e de todo o projeto para o cenário nacional. Espero fazer meu melhor e representar o município de forma honrosa”, destacou Robinho, que também foi um dos destaques da Coruja no último Campeonato Paulista.