Basket Osasco vai enfrentar o Cruzeiro nas quartas de final do Campeonato Brasileiro

Já está definido o adversário do Basket Osasco nas quartas de final do Campeonato Brasileiro da modalidade. Será o Cruzeiro, primeiro colocado na Conferências Cadum. O Osasco ficou em 4° na Conferências Chuí. Pelas regras do campeonato, o primeiro jogo será no Geodésico.

Em melhor de três jogos (com o time de melhor campanha jogando duas vezes em casa, se necessário), os playoffs do Brasileirão ficou assim: Brusque x Liga Sorocabana; Cruzeiro x Basket Osasco; Praia Clube x AZ Araraquara; e Blumenau x Basquete Santos.

As quartas de final começam no dia 19 de maio, e a Confederação Brasileira de Basketball irá divulgar em breve a tabela completa das quartas. Desses jogos sairão os quatro classificados para o Final Four, entre os dias 8 a 10 de junho, com local a ser definido.

Todos os jogos terão transmissão ao vivo na CBB TV. O primeiro jogo será na casa da equipe de pior campanha. E jogo 2 e 3 (caso necessário), são realizados com o mando de quadra do time de melhor campanha.