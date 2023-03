Basket Osasco vence a segunda partida no Brasileirão

O Basket Osasco entrou em quadra ontem (9) contra o Vitória-BA e venceu mais uma, dessa vez por 127 a 87. O jogo foi disputado no Geodésico e válido pela segunda rodada do Brasileirão 2023.

Dois jogadores do Basket Osasco registraram duplo-duplo: o ala-armador Bruno, eleito o melhor jogador da partida, com 14 pontos e 10 rebotes (27 de eficiência), e o ala-pivô Emanuel Marcilio, com 12 pontos e 16 rebotes.

O cestinha do jogo foi o armador Dalaqua, com 33 pontos. Destaque ainda para o armador Paulinho Boracini, com 25 pontos, e o ala-armador Camargo, que anotou 23.

“Vitória de grande impacto para nós no campeonato, que nos proporciona confiança no processo de levar o Basket Osasco para a disputa das finais. Só tenho a agradecer aos meus companheiros e à comissão técnica, pois essa partida mostrou que estamos no caminho certo”, destacou Bruno, que após o jogo recebeu o Troféu Fausto Giannecchini, entregue pela CBB ao MVP.

Os próximos desafios do Basket Osasco serão fora de casa (em Santa Catarina). Na terça-feira (14), às 19h, o time joga contra o Blumenau-SC e na quinta-feira (16), também às 19h, a equipe enfrenta o AD Brusque-SC. Ambos os jogos serão transmitidos ao vivo pela CBB TV no YouTube.