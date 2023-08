Basket Osasco vence primeira partida no Campeonato Paulista

O Basket Osasco conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paulista Adulto masculino 2023, por 78 a 69, sobre o Coop São José Basketball, em São José dos Campos.

Os destaques da equipe osasquense em quadra foram Alexei Patrício, cestinha do jogo com 17 pontos e seis rebotes, Robinho, que anotou 16 pontos e apanhou nove rebotes, Augusto Alcassa, com 11 pontos e 8 rebotes, além de Victor Egon, com 11 pontos, e Felipe Dalaqua, com 10.

“Chegou a nossa primeira vitória. Passamos raspando nos primeiros jogos, que poderíamos ter fechado de maneira positiva, mas é aquilo que a gente vem falando, de acreditar no processo, replicar os acertos. Ontem tivemos uma consistência ofensiva 90% do tempo e conseguimos vencer sem muita oscilação. O time está no caminho, agora vamos por mais”, destacou o técnico Adriano Geraldes.

O Basket Osasco volta a jogar no próximo sábado (19), às 19h, contra o Corinthians, no ginásio Geodésico. O duelo terá entrada gratuita para ambas as torcidas – Av. Eucalipto, nº 281, bairro Cidade das Flores, em Osasco.