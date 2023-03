Batalha de Assadores volta a Osasco com food trucks, chopp e música ao vivo no fim de semana

A cidade de Osasco recebe mais uma edição da Batalha de Assadores – Burning Fest neste sábado (11) e domingo (12). O evento será realizado no estacionamento da Prefeitura, das 12h às 22h, com entrada solidária de 1 kg de alimento não perecível.

publicidade

O encontro reunirá mais uma vez na cidade os melhores assadores de churrasco, costela, burgers e torresmo. Haverá ainda parrilla, entre os diversos food trucks, além de churros e sorvete. Para completar, o público poderá saborear rótulos premiados de chopp e cerveja artesanal.

A programação musical será extensa e contará com shows de bandas de rock nacional, classic rock e blues no formato acústico. No sábado (11), se apresentarão as bandas Blues Shot, Overtrio e Perdidos no Espaço. Já no domingo (12), o grupo Perdidos no Espaço volta ao palco, que receberá ainda Kilhas e LugSmith, com um tributo a Natiruts e O Rappa.

publicidade

A diversão será garantida para toda a família. Para isso, a Batalha de Assadores em Osasco terá um Espaço Kids para fazer a alegria da criançada e é Pet Friendly, ou seja, é possível levar os bichinhos de estimação.

SERVIÇO

publicidade

Burning Fest – A Batalha de Assadores

Onde: Estacionamento da Prefeitura de Osasco (Avenida Rua Narciso Sturlini 250, Centro Osasco)

Quando: 11 e 12 de março, das 12h às 22h

Entrada solidária: 1 kg de alimento não perecível