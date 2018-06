Batalha MMA, que acontece hoje, em Osasco, terá confrontos internacionais

O ginásio Geodésico, na Cidade das Flores, em Osasco, será palco neste sábado, 30, a partir das 18h, da 13ª Batalha MMA. O evento contará com lutas internacionais com atletas do Líbano, Irã, Panamá e de 12 estados brasileiros.

A batalha vai esquentar nos dois duelos da noite, onde estará em jogo dois disputados cinturões. Ao todo, serão 21 combates, sendo duas disputas de cinturão e três combates internacionais.

O faixa preta de jiu-jitsu da G13, Leandro Compri, enfrentará Felipe Cuscianna, da tradicional Lotus Club, pelo cinturão interino de pesos penas.

O segundo duelo mais importante da 13ª Batalha de MMA também terá cinturão em jogo: o duelo será entre o brasileiro Johnny Kabeça e o libanês Ali Bahjet, na batalha pelo título da inédita divisão dos super leves, até 74,8kg.

SERVIÇO

Os interessados em prestigiar o evento podem comprar os ingressos no site http://www.loopticket.com.br/30-06-13-batalha-mma-championship.html

Os preços variam entre R$ 40,00 + 1kg de alimento (arquibancada) e R$ 200,00 + 1kg de alimento (VIP).

O Geodésico fica na Avenida Eucalipto, 281, Cidade das Flores, Osasco. Mais informações no telefone: 3652-1062.