Batistério público para igrejas de Osasco deve ser entregue até junho

Em construção no Parque Chico Mendes, o batistério público municipal para igrejas de Osasco deve ser entregue pela Prefeitura até o fim do 1º semestre, segundo a Prefeitura.

Nesta quarta-feira (3), o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), visitou o local para acompanhar o andamento das obras.

Nesta etapa, as equipes de obras trabalham na área onde serão construídos os vestiários feminino e masculino. Além da piscina batismal, o espaço terá um deck e arquibancadas para que familiares e amigos dos batizados possam acompanhar o ato.

Os secretários Waldyr Ribeiro, de Obras, e Fábio Grossi, do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, acompanharam a visita do prefeito. O vereador Paulo Junior e o secretário de Comunicação, Thiago Silva, também estiveram no local.