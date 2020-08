Bazar beneficente da #AMELaurinha será neste sábado em Carapicuíba

Um bazar beneficente será realizado neste sábado (8), das 10h às 15h, em Carapicuíba, para ajudar a família da pequena osasquense Laura Araújo a conseguir o medicamento considerado “o mais caro do mundo”, o Zolgensma. Serão vendidas peças com valores entre R$ 3 e R$ 10 e toda a renda arrecadada será destinada ao tratamento da Laurinha.

A Laurinha foi diagnosticada, aos oito meses de idade, com Artrofia Muscular Espinhal (AME) Tipo 1, uma doença grave e rara, que causa perda de neurônios motores, fraqueza muscular progressiva e paralisia. Desde o diagnóstico, a bebê de um ano e dois meses de idade luta pela vida e precisa da dose única do Zolgensma, que custa entre R$ 9 milhões e R$ 11 milhões.

Como se não bastassem as dificuldades que a Laurinha e sua família enfrenta para conseguir o medicamento, ele só pode ser administrado até os dois anos de idade, o que tornou a luta da pequena em uma verdadeira corrida contra o tempo. Desde então, a família da bebê passou a fazer uma série de inciativas para conseguir arrecadar o valor. É possível ajudar por meio de uma vaquinha online, além de doações via depósito e transferência bancária (confira abaixo).

O bazar beneficente foi criado também para contribuir com a campanha de arrecadação da #AMELaurinha. De acordo com os organizadores, todas as roupas que serão vendidas estão em ótimo estado de conservação. Para participar do bazar, o uso de máscara é indispensável.

Serviço

Bazar Beneficente #AmeLaurinha // Data: sábado, 8 de agosto // Horário: das 10h às 15h // Local: rua Vassilissa Zahotei, 254, Jardim Angélica, Carapicuíba

DADOS PARA DOAÇÕES:

Nome: Laura Araujo de Paula // CPF: 572.351.738-40

BANCO ITAÚ – Agência 1272 – Conta poupança 21182-0

BANCO SANTANDER – Agência 3547 – Conta poupança 60032827-7

BANCO CAIXA ECONÔMICA – Agência 1608 – Conta poupança 161713-3

BANCO BRADESCO – Agência 2826 – Conta poupança 35312-4

BANCO NUBANK – Agência 0001 – Conta 29194592-8 (conta em nome da mãe da Laurinha)

Vaquinha online: AME Laurinha