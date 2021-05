Bazar solidário em prol da APAE Barueri começa na quinta-feira (27)

Entre quinta-feira e sábado, dias 27, 28 e 29, acontece mais uma edição do Bazar Solidário Alphaville, evento beneficente que terá a renda revertida para as ações da APAE Barueri. No bazar estarão a venda roupas, sapatos, acessórios de moda, cama, mesa, banho e decoração.

Os visitantes poderão comprar produtos novos e seminovos de alta qualidade por preços acessíveis. O Bazar Solidário Alphaville será realizado na alameda Rio Negro, 1030, loja 1, no Stadium Corporate Alphaville. Com horário de funcionamento das 10h às 20h, o acesso ao local será controlado para evitar aglomerações e todos os cuidados sanitários serão respeitados.

Fundada há 25 anos no município, a APAE Barueri é uma organização sem fins lucrativos, voltada à pessoa com deficiência. Atende diretamente cerca de 460 pessoas com deficiência intelectual, deficiências múltiplas e com transtorno do espectro autista – TEA.

Essa edição do Bazar Solidário conta com o apoio da proprietária da CM1, Cristina Maczka, Agência de Comunicação Comunicale, Folha de Alphaville, Vero, Instituto MPD e do Alpha Garage Sale.

Serviço

Bazar Solidário Alphaville – APAE Barueri

Local: Alameda Rio Negro, 1030 – Loja 1 – Edifício Stadium Corporate

Quando: Dias 27, 28 e 29 de maio

Horário: Das 10h às 20h

