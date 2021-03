BBB 21: enquete aponta disputa acirrada entre Lumena e Projota para ficar na casa

Terça-feira é noite de Paredão no Big Brother Brasil. E o desta semana tem uma disputa acirrada entre Lumena e Projota para decidir quem continua no BBB 21.

Enquete realizada pelo portal Uol aponta para a saída da sister com 50,95% dos votos até às 11h desta terça-feira (2), enquanto o cantor tinha 46,86%. O outro “emparedado” da semana é Arthur, com apenas 2,19%.

A enquete do UOL não possui caráter cientifico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo. No entanto, o levantamento tem acertado a tendência de eliminação, como na semana passada, quando apontava a saída de Karol Conká com mais de 98% dos votos e a cantora acabou saindo com 99,17%.

O BBB 21 continua agitando as redes sociais:

Se eu tivesse participado do jogo da discórdia de ontem, eu iria burlar a regra e por todas as plaquinhas não cabeça da lumena! — Neymar Jr (@neymarjr) March 2, 2021

Essa Jornada do João quebrou a internet. O gigante acordou e deu um sacode ao estilo “senta la cláudia” !!!#bbb21 pic.twitter.com/Es2R735ikN — Joze de Goes (@JozedeGoes) March 2, 2021

Saber que ela tinha tudo pra ser uma finalista porém tá sendo uma Marcela 2.0 isso que dá se juntar com Chernobyl #BBB21 #RedeBBB pic.twitter.com/jai2pHGsPU — Carlos Mattos (@CarlosEs28) March 2, 2021

Olá, irmãos. Já fizeram suas orações pra Juliette se envolver em quinze tretas essa semana e ir pro paredão falso? #bbb21 pic.twitter.com/ez03n0cik0 — renton (@flowerhightnbhd) March 2, 2021

THREAD COMPLETA! Tudo o que rolou nessa madrugada (02/03) no #BBB21 após o Jogo da Discórdia pic.twitter.com/wKKsIMeFAa — SAV THREADS BBB (@sav_ofc) March 2, 2021

bom dia só pra quem acordou como o boninho no dia que selecionou a Thaís para o programa: completamente ruim da cabeça #BBB21 pic.twitter.com/EwyELmO2Pj — igor (@IgorHaarus) March 2, 2021

Lumena: eu não vim aqui pra julgar ninguém A LUMENA O PROGRAMA TODO #BBB21 O GIGANTE ACORDOU – O João – Willy Wonka – Thais – Caio -Gil do vigor- toxico #BBB221 #jogodadiscordia #ForaLumena pic.twitter.com/rwjPrxxIB1 — Jaakee (@Jaakeellyne) March 2, 2021

e a Juliette q criou o próprio quadro dentro da casaKKKKKKKK️#BBB21

probosta – lumena no paredão – projota fresco – arthur – boninho tira esses três pic.twitter.com/cxk89ZSiya — maxzhy (@maxzhyy) March 2, 2021

João antes do jogo da discórdia ////Como eu vejo o João agora #BBB21 pic.twitter.com/u8dJjA4dBE — Geo (@geecamargo) March 2, 2021