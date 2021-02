BBB 21: enquete aponta eliminação de Karol Conká com mais de 98% dos votos

Enquete realizada pelo portal Uol aponta que há grande chance de Karol Conká superar o recorde de rejeição de Nego Di no Big Brother Brasil 21. No Paredão do BBB 21 desta terça-feira (23), a cantora tem 98,23% dos votos na enquete até às 16h25 de hoje, contra 1,10% de Arthur e 0,67% de Gilberto.

publicidade

O resultado na enquete ainda não supera a rejeição de Nego Di, eliminado do BBB 21 na semana passada com 98,76% dos votos. No entanto, a votação na cantora no levantamento indica tendência de alta na reta final para este Paredão. Entre as 12h de segunda (22) e às 12h desta terça, a votação em Karol Conká na enquete passou de 97,66% para 98,14%.

>>> Leia também // Colunistas fazem campanha para Karol Conká continuar no BBB 21: “pelo bem do entretenimento”

publicidade

A enquete do UOL não possui caráter cientifico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo. Outras enquetes realizadas em redes sociais também apontam para a eliminação da cantora do BBB 21 na casa dos 98% dos votos.

>>> Leia também // Nego Di aumenta críticas: “Parece sociopatia, não é normal”

publicidade

Nas redes sociais, a iminente eliminação de Karol Conká tem agitado a internet:

Galerinha, vamos combinar uma coisa … Karol conka vai sair com a maior % do BBB e depois disso nós vamos deixar a coleguinha em paz, viver a sua vida outra vez… fechou?

Não precisamos levar o jogo que ela jogou no bbb pra vida aqui fora, isso não é justo! — Neymar Jr (@neymarjr) February 22, 2021

É hoje Brasil, nego dia passará sua coroa de rejeição pra jaque patomba #ForaKobra pic.twitter.com/ZkL0cA10wh — uma uniter qualquer🌬 (@ellen_uniter_14) February 23, 2021

E ainda tem um País aí querendo competir com Brasil hahahhah aqui é outro nível #ForaKobra pic.twitter.com/Nlp3KR0HfT — Kethy (@rehphalange) February 23, 2021

E foi aqui que eu virei fã do fiuk #BBB21 #ForaKobra pic.twitter.com/XVspYGKgq5 — Haze namorada da Jay (@iam_hazeh) February 23, 2021