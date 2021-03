BBB 21: Sarah é a favorita para ser eliminada nesta terça-feira

De uma das favoritas e uma pivô das articulações pelas eliminações dos criticados Karol Conká, Nego Di e Lumena, Sarah parece estar com as horas contadas no BBB 21. Ela foi parar no Paredão contra seus ex-aliados Juliette e Rodolffo, que ela acusa de traição, e é a favorita para ser eliminada na noite desta terça-feira (30).

Enquete realizada pelo portal “Uol”, que costuma acertar os resultados, aponta, até às 11h40, desta segunda-feira (29), para a eliminação de Sarah com 67,19% dos votos, seguida de Rodolffo, com 29,27%, e Juliette, 3,54%.

Sarah se destacou nas primeiras semanas de BBB 21 ao confrontar o grupo liderado por Karol Conká e era apontada como grande favorita. No entanto, nas últimas semanas, a sister virou alvo de críticas por atitudes como minimizar a pandemia de covid-19 e passar a criticar frequentemente Juliette, que tem sido a queridinha do público até o momento.