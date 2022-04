BBB 222: Tadeu aparece triste e brothers especulam tragédia, sem saber de acidente com Rodrigo

O comportamento de Tadeu Schmidt na noite desta quinta-feira (31) chamou a atenção dos participantes do BBB 22, que não sabem sobre o acidente com Rodrigo Mussi. O apresentador, que costuma estar alegre, apareceu bem abatido e sem fazer brincadeiras, o que fez com que os brothers especulassem a possibilidade de ter acontecido algo ruim fora da casa.

Os participantes se reuniram depois da Prova do Líder e comentaram sobre Tadeu. “Ele estava muito sério”, disse Arthur Aguiar. “Aconteceu alguma coisa? Ninguém fez nada ontem, não é, gente?”, questionou Linn da Quebrada.

Eslovênia foi quem falou sobre a possibilidade de ter acontecido algum episódio fora da casa. “Pode ter sido algo com alguém importante”, disse a sister. “Aconteceu alguma coisa, ele estava com a cara meio estranha. Eu também achei. Ele estava muito triste”, completou a modelo. “Eu tive essa sensação, sabia? Essa sensação de que ele está meio estranho”, respondeu Eliezer Netto.

Os brothers perceberam que o Tadeu está diferente hoje e sentiram que pode ter acontecido algo muito ruim aqui fora 😰 FORÇA RODRIGO MUSSI pic.twitter.com/DXMeNpgwZO — Quéren  (@uaiqueren) April 1, 2022

Pedro Scooby ainda chegou a cogitar que o motivo de Tadeu aparecer visivelmente abalado teria sido as chuvas no Rio de Janeiro. “Deve ter muita gente desabrigada, morte, deve ter dado alguma merda aí”, disse Arthur, concordando com o brother.

O apresentador do reality da TV Globo, no entanto, não falou para os participantes sobre o ocorrido. Aos telespectadores, Tadeu se pronunciou: “Nós recebemos a informação que o nosso querido Rodrigo Mussi, participante do BBB 22, sofreu o acidente em São Paulo. Nós entramos em contato com a família do Rodrigo, que nos informou que o estado de saúde dele é delicado porém estável. Nós estamos todos, claro, torcendo muito pela recuperação do Rodrigo”, disse.

Fora da casa, internautas também reagiram ao comportamento do apresentador. “Tadeu é muito transparente. Está claramente triste pelo que aconteceu com o Rodrigo. Sem clima mesmo pra programa hoje”, disse um internauta. “Dá pra perceber claramente que o Tadeu está bem abalado com a situação do Rodrigo, pelo tom de voz”, disse outro.

Tadeu é muito transparente. Está claramente triste pelo que aconteceu com o Rodrigo. Sem clima mesmo pra programa hoje. #BBB22 pic.twitter.com/UQUxYd86J7 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 1, 2022

Meu coração apertou com o Tadeu falando sobre o que aconteceu com o Rodrigo. Espero muito que ele saia dessa 🥺 Se o gustavo/ acidente/ boninho/ vai dar certo eslo/ #BBB22 pic.twitter.com/pUTGDVgFqX — ∂єysє 🍒🌵 🩺 (@DeyseKellrily) April 1, 2022



Rodrigo estava em Osasco, em Presidente Altino, quando pediu um carro por aplicativo. Ele ia sentido à capital paulista quando o veículo se envolveu em um acidente, na Marginal Pinheiros. “A corrida apareceu pra mim no aplicativo. Peguei o passageiro no Presidente Altino, vim trazer pra Consolação e aqui no meio da Marginal só vi o airbag na minha cara”, contou o condutor do carro, em entrevista ao “Bom Dia SP”, da TV Globo.

O ex-brother estava sentado no bando de trás, sem o cinto de segurança, e foi arremessado com o impacto da colisão do veículo com um caminhão.

Rodrigo permanece na UTI

O ex-brother está internado no Hospital das Clínicas, na capital paulista, desde a manhã de quinta (31). Ele teve traumatismo craniano e fraturas expostas pelo corpo. Durante a noite, foi submetido a uma cirurgia múltipla, na perna e na cabeça.

Na manhã desta sexta (1°) os administradores da conta de Rodrigo Mussi no Instagram publicou uma nova nota. “As cirurgias realizadas durante esta noite foram bem sucedidas e Rodrigo Mussi reage bem. Ele foi encaminhado para monitoramento na UTI”, diz o comunicado.