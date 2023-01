BBB 23: Após primeira DR, Key Alves admite que sente ciúmes de Gustavo

A líbero do Osasco Key Alves revelou que sente ciúmes de Gustavo, na madrugada desta terça-feira (31), no BBB 23, da TV Globo.

publicidade

Em conversa com Cristian e o ficante, a atleta disse que está incomodada com uma sister que ronda o fazendeiro. “Toda hora que eu vou ao banheiro e ele [Gustavo] está tomando banho… Não vou falar o nome, mas tem uma pessoa lá. A mesma pessoa, o tempo inteiro”, disse Key.

“Eu não tenho culpa. Toda vez que eu vou escovar dente ou tomar banho, ela pega, vai, e fica puxando assunto”, respondeu Gustavo. “Não vou falar nome. Ou eu estou pirando ou vendo coisas”, continuou a jogadora de vôlei.

publicidade

Key Alves e Gustavo estão juntos desde o início do BBB 23. Eles entraram no reality show da Globo “grudados” com uma pulseira, e desde então, não se desgrudam.

No último sábado, o casal teve a primeira discussão de relacionamento, “DR”. “A gente não tem que parar de ficar, não é isso que eu quero. Mas o tempo inteiro grudado, eu acho isso ruim emocionalmente para nós dois”, reclamou a sister.

publicidade

Gustavo pediu que Key fosse direta em suas intenções: “Se você quer ficar sozinha, me fala. Eu deixo você sozinha. Se quiser dormir comigo a gente dorme. Se quiser que eu durma no chão, a gente dorme… Porque se for para a gente se desgrudar, tem que ser assim porque a gente está na mesma casa”.

“Eu quero continuar ficando, mas não quero ficar o tempo todo grudada”, completou Key. “Se você quer assim, tá bom”, disse Gustavo.