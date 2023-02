BBB 23: Gustavo atende Big Fone, está no paredão e arrasta outro brother com ele

BBB 23: Gustavo atende Big Fone, está no paredão e arrasta outro...

O cowboy Gustavo atendeu o esperado e temido Big Fone na manhã desta quinta-feira (9), no BBB 23, e foi surpreendido com a informação de que está direto no paredão. Ele ainda teve de indicar outro brother para ir à berlinda.

publicidade

Bruno Braga foi escolhido por Gustavo e está no paredão da semana também. “Pra que fui atender isso?”, questionou o brother depois da surpresa.

aqui o momento que o big fone tocou pic.twitter.com/hJ8UQV0Iym — luscas (@luscas) February 9, 2023

publicidade

Nas redes sociais, internautas se divertiram com a situação de Gustavo, que foi Líder na semana passada: “Do luxo ao lixo”, brincou um internauta sobre o ficante da jogadora Key Alves.

Confira algumas reações:

publicidade