BBB 23 perde patrocínio das Americanas após rombo de R$ 20 bilhões

O Grupo Americanas, um dos maiores patrocinadores do Big Brother Brasil, cancelou a participação nesta edição do reality show, que estreia na TV Globo na segunda-feira (16). A informação foi divulgada pela empresa hoje, dois dias após as “inconsistências contábeis” de R$ 20 bilhões virem à tona.

publicidade

Segundo o “Splash”, do Uol, o valor que seria repassado à Globo durante o reality seria de R$ 102 milhões. A empresa justificou, em nota, que a decisão de não patrocinar o BBB 23 se deu porque “neste momento, a companhia está focada na gestão do negócio”. A Globo ainda não se pronunciou sobre a medida.

Nesta sexta-feira (13), o grupo Americanas foi notificado pelo Procon-SP e terá de explicar se o rombo nos balanços financeiros da companhia afetará os consumidores. A empresa tem até dia 17 para responder aos questionamentos do órgão de defesa do consumidor.

publicidade