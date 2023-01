BBB 23: web detona atitudes “tóxicas” de Gabriel com Bruna e Tadeu manda recado: “tem alguma coisa errada”

BBB 23: web detona atitudes “tóxicas” de Gabriel com Bruna e Tadeu...

O relacionamento de Gabriel e Bruna Griphão dentro do BBB 23 está dando o que falar dentro e fora da casa. Na noite de ontem (22), Tadeu Schmidt mandou um recado direto ao casal após a repercussão de algumas atitudes de Gabriel com a sister.

O apresentador começou reproduzindo a fala de alguns brothers que classificaram a relação deles como “tóxica”. “Tem alguma coisa errada. Quem está envolvido num relacionamento talvez nem perceba, talvez ache que é normal, mas quem está de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a serem gravemente ultrapassados”, disparou Tadeu.

Ele reproduziu também o trecho de uma conversa entre Gabriel e Bruna, na qual a sister diz que é “o homem da relação” e o brother rebate: “mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca”, disse. “Gabriel, numa relação afetiva certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira”, afirmou o apresentador.

Após o alerta de Tadeu, outros brothers foram conversar com Bruna e Gabriel. “O Gabriel é machista, tem traços, sim, e você também. Aí vira um relacionamento tóxico”, disse Aline. “A relação não tá boa. É isso o que o Brasil está dizendo”, completou a ex-Rouge.

“Enquanto mulheres empoderadas, homens entendendo e se desconstruindo, todo o trabalho que a gente faz na sociedade é para que isso acabe, então uma frase ‘vou te dar umas cotoveladas’ pode ser uma brincadeira, mas tem mulheres levando cotoveladas todos os dias”, alertou ainda Aline.

Em nota, a família de Bruna Griphão agradeceu o apoio que o público tem dado à atriz e repudiou as atitudes de Gabriel. “Em nenhum contexto é passível ouvir falas grosseiras, desrespeitosas e agressivas de outra pessoa. Infelizmente a Bruna não consegue enxergar como está sendo tratada em diversas situações dessa forma como vemos aqui fora. E acontece no jogo, como acontece na vida”, diz o comunicado. “Ela é uma pessoa divertida, alto astral e queremos que ela volte a brilhar como antes”, finaliza.

Na publicação, a equipe de Bruna mostrou cortes de atitudes polêmicas de Gabriel com a atriz. Em um dos episódios, o brother puxa Bruna pelo braço. Em outro, ele toca no ombro dela para impedi-la de falar. Nesse momento, Bruna reclama: “Para de me cercear”.

As atitudes de Gabriel estão sendo detonadas nas redes sociais e colocaram o nome do casal entre os assuntos mais comentados no Twitter desde a noite de domingo.

