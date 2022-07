Bebê que foi abandonada em comunidade no Rochdale é acolhida em abrigo

Uma menina de aproximadamente um ano de idade foi encontrada em situação de abandono, na madrugada de sábado (2), em uma comunidade no Jardim Rochdale, Osasco. A criança estava mal agasalhada e com a roupa suja de vômito.

publicidade

Policiais militares do 14° Batalhão foram acionados para atender a ocorrência por volta das 4h. Ao chegarem no endereço, se depararam com uma mulher segurando a menina. Ao policiais, ela disse que encontrou a criança chorando no chão, próximo à uma viela na comunidade.

Comovida com a situação da criança, a população levou roupas limpas, fralda e cobertor. Após fornecerem os cuidados à menina, os policiais acionaram o Conselho Tutelar e a criança foi acolhida em um abrigo.

publicidade

O caso foi registrado no 5° DP de Osasco e será investigado.