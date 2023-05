Beco do Canguru: Osasco ganha espaço com grafites e guarda-chuvas na Vila Campesina

Beco do Canguru: Osasco ganha espaço com grafites e guarda-chuvas na Vila...

Nesta quarta-feira, 31 de maio, Dia Internacional do Acolhimento Familiar, foi inaugurado em Osasco o Beco do Canguru, um local coberto por guarda-chuvas e repleto de grafites que retratam o serviço da família acolhedora na cidade. O espaço está localizado na Viela Antônio Moraes, Vila Campesina.

publicidade

Os guarda-chuvas que cobrem o Beco do Canguru são nas cores laranja e branco. O branco, segundo a Prefeitura, simboliza o número de acolhidos em serviços de acolhimentos institucionais para crianças e adolescentes. Já o laranja representa o número de acolhidos em serviço de acolhimento familiar.

Além dos guarda-chuvas, o beco conta com grafites traçando o serviço de acolhimento familiar com diferentes interpretações, estilos e linhas artísticas. “O Beco do Canguru, além de se tornar um novo ponto turístico da cidade, será uma galeria a céu aberto e instagramável”, explica a administração municipal.

publicidade

Família Acolhedora em Osasco

O serviço de acolhimento familiar foi implementado pela Prefeitura de Osasco em novembro de 2019. Trata-se de uma política pública que proporciona cuidado individualizado a crianças e adolescentes que precisam ser afastados de suas famílias por decisão judicial.

Por meio da iniciativa, essas crianças e adolescentes vão morar temporariamente na casa da Família Acolhedora até que possam ir para uma família de forma definitiva, seja o retorno à família de origem (pais), extensa (parentes) ou adoção.

publicidade

A Secretaria de Assistência Social pretende ampliar o número de participantes do Serviço Família Acolhedora Canguru. Pesquisas comprovam que o acolhimento familiar fornece melhores condições de desenvolvimento para essas crianças e adolescentes por garantir uma atenção individualizada.

A mascote do serviço é um Canguru, fazendo referência ao fato de que assim como o marsupial, as famílias acolhedoras protegem as crianças e adolescentes que acolhem temporariamente até que se desenvolvam.