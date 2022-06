Beer’s Festival leva touro mecânico, música ao vivo e comidas típicas de quermesse a Osasco

O estacionamento da Prefeitura de Osasco receberá, no dias 2 e 3 de julho, o Beer’s Festival. Essa edição do evento terá o tema “Arraiá”, com apresentação de quadrilha, música ao vivo e comidas típicas de quermesse.

O Festival acontecerá das 12h às 22h. A entrada é 1kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Osasco.

Além de diversas opções gastronômicas, o evento contará com espaço para as crianças, brinquedos infláveis e até touro mecânico.

Haverá ainda uma programação musical especial com direito a quadrilha e forró. Entre as apresentações confirmadas estão Paulinho Nação & Forró Pra Nóis, banda Calango Brabo, tributo a Legião Urbana e tributo a Nação Zumbi com a banda Ciência de Chico.

O festival é realizado pela Base 2 e Boca De Pano Produções, com apoio da Prefeitura de Osasco.

Confira a programação musical completa do Beer’s Festival Arraiá em Osasco:

Sábado

13h30 – Paulinho Nação /

16h – Ciência de Chico – Tributo a Chico Science e Nação Zumbi /

20h – Legião Urbana Cover do Brasil //

Domingo

13h30 – Hemisfério – Pop rock nacional /

15h30 – Calango Brabo /

16h – Quadrilha Junina /

19h30 – Mamonas Diet Music

SERVIÇO

Beer’s Arraiá Osasco

Quando: 2 e 3 de Julho / Horário: Sábado e domingo: 12h às 22h /

Ingressos: 1kg de alimento não perecível /

Local: Estacionamento da Prefeitura de Osasco – Rua Narciso Sturlini, 250

Mais informações: 11 97137-3103 (Whatsapp)