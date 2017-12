Bem resolvido: Bonner curte foto no Instagram de Fátima Bernardes ao lado do namorado

Bem resolvido: Bonner curte foto no Instagram de Fátima Bernardes ao lado...

William Bonner e Fátima Bernardes formaram, durante 26 anos, um dos casais mais queridos da televisão brasileira. E desde a separação, que ocorreu em 2016, eles não parecem ter nenhum tipo de inimizade um do outro.

O ex-casal ainda se segue nas mídias sociais, onde foi possível ver Bonner curtir algumas fotos da apresentadora, inclusive, uma que ela aparece ao lado do seu novo namorado, Túlio Gadêlha, postada no Instagram no dia 24 de novembro.

A ação gerou diversos comentários positivos ao jornalista. Seus seguidores comemoram a atitude falando que Bonner é uma pessoa bem resolvida.

Fatima Bernardes assumiu o relacionamento com Túlio Gadêlha em meados novembro. Este foi o primeiro relacionamento que a apresentadora teve desde a separação com o âncora do Jornal Nacional.

Há pouco tempo, Bonner também assumiu relacionamento com a fisioterapeuta Natasha Dantas e, assim como Fátima, já colocou uma foto ao lado do novo amor em suas mídias sociais.

