“Bem Vindo à Selva” é atração deste Domingo Maior (05/07) na Globo

Este Domingo Maior (05/07) vai exibir o filme “Bem Vindo à Selva” na tela da TV Globo. A comédia, estrelada por Jean-Claude Van Damme, vai ao ar às 22h46, logo após “Fantástico”.

Este Domingo Maior (05/07) – “Bem Vindo à Selva”

Sinopse: Um grupo de funcionários de uma empresa é enviado para um treinamento de liderança no meio da selva. Presos no local após a morte inesperada do piloto, eles irão contar com a ajuda de Storm, um ex-militar especializado em operações em ambientes selvagens, para sobreviver neste lugar repleto de perigos e desafios.

Mais informações:

Título original: Welcome to the Jungle

Elenco: Adam Brody, Jean-Claude Van Damme, Rob Huebel, Dennis Haysbert, Kristen Schaal, Bianca Bree, Megan Boone, Eric Edelstein

Dubladores: Storm – Guilherme Briggs/ Chris – Douglas Guedes/ Phil – Silvio Giraldi/ Lisa – Adriana Torres/ Jared – Mauro Castro/ Brenda – Cristina Rodrigues/ Dale – Rodrigo Araújo/ Troy – Sérgio Corseti

Direção: Rob Meltzer

Nacionalidade: Americana, Inglesa, Porto-Riquenha

Gênero: Comédia