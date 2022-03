Beneficiários do programa Nosso Futuro, de Osasco, recebem cartão com até R$ 225

A Prefeitura de Osasco começou a entrega, nesta semana, do cartão-alimentação aos beneficiários do novo programa Nosso Futuro. Inicialmente serão contempladas 26 mil famílias em vulnerabilidade, com créditos mensais entre R$ 100 e R$ 225 para o combate à insegurança alimentar e a fome no município.

Na terça-feira (22), o prefeito Rogério Lins visitou três famílias atendidas pelo programa para fazer a entrega simbólica do cartão. Os demais beneficiários receberão o cartão alimentação nas escolas do município.

O benefício será pago a famílias em situação de extrema pobreza, pobreza e baixa renda, que tenham gestante, crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. São consideradas famílias em situação de extrema pobreza aquelas com renda por pessoa de até R$320, pobreza R$ 540 e baixa renda R$ 930 e que não ultrapassem renda familiar de até 3 salários-mínimos.

No site www.osasco.sp.gov.br/nossofuturo/ com número do CPF, o munícipe consegue saber se é beneficiário do programa nessa 1ª fase. No portal há também uma área de perguntas e respostas sobre o Nosso Futuro.

“O cartão vai ajudar muito. Vou comprar mistura”, diz uma mãe

Daniana Dantas, de 37 anos, tem 7 filhos e está desempregada. Por se enquadrar nos critérios socioeconômicos estabelecidos pelo Nosso Futuro, ela foi selecionada pelo programa. “Como eu estou desempregada, o cartão vai ajudar muito. Vou comprar mistura e outras coisas que a gente precisar”, relatou, durante a entrega do cartão.

“Esse é o maior Programa de Segurança Alimentar do Brasil, administrado por uma Prefeitura. Certamente esse valor, que varia de acordo com a renda das famílias, vai ajudar muito aqueles que mais precisam”, disse o prefeito Rogério Lins em visita às famílias.

Mais informações sobre o cartão Nosso Futuro podem ser obtidas por meio da Central 156, que atende também no 3651-7080 e pelo app 156 Osasco.