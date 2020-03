Benfica anuncia medidas nos ônibus de Barueri, Jandira e Itapevi contra o coronavírus

A Benfica BBTT, que opera no transporte público municipal nas cidades de Barueri, Jandira e Itapevi, além de linhas intermunicipais, anunciou medidas adotadas em seus ônibus para ajudar na prevenção ao novo coronavírus (covid-19).

De acordo com a empresa, os ônibus serão higienizados nos terminais, além da higienização padrão feita na garagem todos os dias; parte dos colaboradores trabalharão em home office e em escalas; os veículos de turismo e os das linhas expressas para o Alphaville terão o filtro de ar trocado a cada dois dias, pois as janelas são coladas; os veículos comuns com ar condicionado terão as janelas destravadas, e deverão permanecer abertas para circulação de ar natural.

Nesta segunda-feira (16), subiu para três o número de casos confirmados do novo coronavírus em Barueri.