Bia Doria entrega 18 mil máscaras e mantimentos para 15 entidades em Carapicuíba

A primeira-dama do estado, Bia Doria, esteve em Carapicuíba na quinta-feira (17) para entregar milhares de donativos para 15 entidades assistenciais espalhadas no município. Bia Doria acompanhou ainda a testagem de covid-19 em munícipes.

publicidade

Na ocasião, foram distribuídos 18 mil máscaras de proteção, 2.700 caixas de chocolate, 1.800 cestas básicas e 1.800 kits de higiene e limpeza, na ação solidária de iniciativa do governo do estado, por meio do Fundo Social e da Secretaria de Desenvolvimento Regional.

“Estou muito feliz de estar aqui em Carapicuíba hoje participando desta ação humanitária, conhecendo o trabalho de cada instituição. As doações entregues a 15 entidades beneficiarão crianças, jovens e idosos integrantes de milhares de famílias na região”, destacou a primeira-dama.

publicidade

As entidades beneficiadas com os donativos são: Associação Santa Terezinha, Casa Maia, Associação São Joaquim de Apoio a Maturidade, Associação de Equoterapia Santa Terezinha, Projeto Missionário Vila Capriotti, Igreja Ministério Caminho da Paz, Igreja Assembleia de Deus Unidos ao Serviço do Rei Jesus e Obra Kolping Estadual de São Paulo.

Também receberam as doações, as entidades OS Brasil Melhor – Projeto Nosso Futuro, Associação União da Aldeia, Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Madureira, Assistência Social Evangélica de Carapicuíba, Assembleia de Deus Ministério Cristo Vida Eterna, Associação Feminina da Cohab e Núcleo de Participação do Idoso Judith Andrade dos Santos.

publicidade

Além da entrega dos itens às entidades, a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Bia Doria, o Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, e o Secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn, acompanharam a testagem gratuita de covid-19 em moradores de Carapicuíba, realizada no Parque dos Paturis.

“Em um momento tão desafiador como o que estamos vivendo, ações sociais e de testagem como a que promovemos em Carapicuíba são importantes para reforçar o nosso compromisso com a saúde e com o bem-estar da nossa população”, disse o secretário Gorinchteyn.