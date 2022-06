BIC abre vagas de estágio em diversas áreas no escritório de Alphaville, Barueri

BIC abre vagas de estágio em diversas áreas no escritório de Alphaville,...

A BIC Brasil está com as inscrições abertas em seu programa de estágio com vagas em Alphaville, Barueri. Há oportunidades para atuar nas áreas de finanças, marketing, administração de vendas, recursos humanos, TI, supply chain e jurídico.

Os estudantes devem estar matriculados nos cursos de administração, direito, economia, engenharias, marketing, publicidade e propaganda e tecnologia da informação. Além disso, é necessário ter disponibilidade para estagiar em formato híbrido, sendo duas vezes por semana no escritório de Alphaville, Barueri.

A empresa busca por candidatos com foco em resultados, capacidade analítica, boa comunicação e que seja colaborativo. Exige-se inglês intermediário e pacote Office.

Além da bolsa-auxílio, são oferecidos benefícios como vale-refeição e alimentação, assistências médica e odontológica, seguro de vida, cartão mobilidade (pode ser utilizado como vale-transporte, corrida por aplicativo, combustível e/ou estacionamento) e Gympass.

Os interessados nas vagas devem acessar o site do Programa de Estágio da BIC para fazer a inscrição e participar do processo seletivo.