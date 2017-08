Bilhete Único continua na fila para votação na Câmara de Osasco

Continua na fila para votação na Câmara Municipal de Osasco o projeto de lei 21/2017, que estabelece a criação do Bilhete Único no município.

A proposta seria votada no fim do primeiro semestre, antes do recesso, mas com o autor do projeto, Ni da Pizzaria (Podemos), ausente, a votação foi adiada.

Em entrevista ao Visão Oeste no fim de julho, o prefeito Rogério Lins (Podemos) falou sobre o projeto de implantação do Bilhete Único em Osasco.

De acordo com ele, “provavelmente no segundo ano de governo ou no terceiro [ano de governo], é possível de implementar”.