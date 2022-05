Bingo clandestino é fechado em Osasco

Policiais militares localizaram, na noite desta segunda-feira (23), um local onde funcionava um bingo clandestino, no Centro de Osasco. As equipes chegaram ao endereço, na rua Antônio Bernardo Coutinho, após receberem uma denúncia.

Com bases nas informações, as equipes do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano se deslocaram para o local, onde foram encontradas diversas pessoas sentadas com cartelas nas mãos enquanto outra narrava os números.

Foram apreendidas 315 mil cartelas de bingo, R$ 192,00 e 19 vales de diversos valores. Já os responsáveis pelo bingo clandestino foram encaminhados ao 5° DP de Osasco, onde foram ouvidos e liberados em seguida.

