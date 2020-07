Bitucas de cigarro serão transformadas em papel reciclado em Cotia

Cotia acaba de ganhar um projeto que vai coletar e transformar bitucas de cigarro em papel reciclado. A cidade vai receber cerca de 30 pontos de coleta de bitucas, além de campanhas antitabagismo.

A iniciativa faz parte de uma parceria firmada entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Agropecuária, e a empresa Poiato Recicla, que ficará responsável por coletar o material e fazer a reciclagem.

Entre os locais que já receberam os coletores estão o Paço Municipal, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Atalaia, o Terminal Metropolitano e Terminal de Caucaia do Alto, o Centro Integrado Tributário, a Câmara Municipal e o Hospital Regional de Cotia.

O secretário de Meio Ambiente de Cotia, Gustavo Gemente, diz que o programa tem um viés ambiental, mas vai refletir também na saúde pública, com a conscientização das consequências do tabagismo.

“Sabe-se que uma bituca de cigarro contém cerca de nove mil toxinas, demora até 15 anos para se decompor e o cigarro é um dos principais causadores do câncer. Ao lado da coleta, vamos fazer campanhas antitabagistas e ações de conscientização sobre os impactos ambientais”, explicou o secretário.

O projeto de reciclagem de bitucas foi criado há seis anos pelo empresário Marcos Poiato. A estação de reciclagem, que está localizada na cidade de Votorantim, já transformou mais de 30 milhões de bitucas em papel reciclado. Em Cotia, a inciativa contou com intermediação do Transition Granja Viana e do Site da Granja.