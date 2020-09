Black Friday brasileira no Shopping Tamboré tem descontos de até 70%

Desta quinta-feira (3) até o dia 13 de setembro, as lojas do Shopping Tamboré, em Alphaville, Barueri, estarão com descontos especias de até 70%. As promoções fazem parte da Semana Brasil, conhecida como a Black Friday brasileira.

Além de encontrar aos descontos nas lojas físicas do shoppng, que tem seguido todas as medidas contra a covid-19, os consumidores poderão aproveitar as ofertas sem sair de casa, realizando a compra online pelas plataformas de marketplace, delivery, drive-thru ou Locker.

A Animale está com desconto de 20% em todos os itens da loja. A Levi’s traz a coleção do Snoopy com 50% de desconto. Na Side Walk, a primeira peça sai com 20% OFF e, a partir de duas peças, 30% OFF. Os calçados da Arezzo também estão com preços especiais. O Mocassim está de R$ 259,90 por R$ 79,90. A Sephora está com 60% OFF em variados itens de maquiagem e cuidados com o rosto. Na Granado, o consumidor encontra produtos com até 70% OFF.

Para dar mais comodidade e segurança aos consumidores durante a Semana Brasil, o e-shopping Tamboré, marketplace do empreendimento, vai oferecer promoções e descontos exclusivos, além de realizar a entrega dos produtos no mesmo dia, se a compra for realizada até às 17h.

Para realizar o pedido, basta baixar o aplicativo do Shopping Tamboré, disponível nos sistemas Android e IOS. O consumidor que comprar pelo aplicativo também vai aproveitar o VIVA, programa de relacionamento, que concede benefícios exclusivos e diferenciados a cada etapa de fidelização.

As plataformas de delivery e drive-thru também são opções para quem busca as melhores promoções. Nestes casos, o consumidor faz o pedido diretamente pelo WhatsApp da loja e escolhe receber os produtos em casa ou retirar no drive-thru do shopping, sem sair do veículo. Outro diferencial é o Locker Tamboré, modelo prático e gratuito de entrega de mercadorias por meio de gavetas-cofre.