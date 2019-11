Black Friday e show complicam trânsito em Osasco na noite desta sexta

O mapa do aplicativo Waze mostra em tempo real a situação complicada do trânsito em Osasco na noite desta sexta-feira (29), reflexo da corrida às compras na Black Friday e do show de Edson & Hudson na inauguração da decoração de Natal da cidade, em frente à Prefeitura.

O mapa em destaque mostra a situação às 19h30 desta sexta em algumas das principais vias da cidade. As linhas em destaque mostram vias com trânsito parado ou intenso.

Clique aqui e confira a situação do trânsito na região central da cidade em tempo real.

Alterações

A Secretaria de Transportes e da Mobilidade Urbana de Osasco promove interdições e alterações no trânsito por conta da decoração de Natal, em frente à Prefeitura.

Entre elas, a avenida Bussocaba está interditada no trecho em frente à Prefeitura, com desvio de tráfego para a Avenida Narciso Sturlini.