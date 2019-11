Black Friday no Bob’s tem milk shake por R$ 5,90

Com diversas unidades em Osasco e região, a rede Bob’s prepara três dias de ofertas exclusivas para a Black Friday.

Entre esta sexta-feira, dia 29, e domingo, 31, todas as lojas da rede oferecerão o trio Big Bob por R$ 14,90, trio Double Cheese por R$ 13,50, milk shake 300ml por R$ 5,90 e um combo composto por dois Big Bob’s, dois milk shakes 500ml e duas batatas canoas por R$ 41.

“As nossas ofertas deste ano contemplam todos os desejos dos nossos consumidores. Temos opção para aquele que quer só saborear o nosso clássico milk shake, para o que prefere um lanche completo com os trios e, também, o combo para o cliente que deseja dividir o momento com mais alguém”, afirma Raquel Paternesi, diretora de marketing do Bob’s.

