Black Friday no Continental Shopping terá ofertas especiais e distribuição de ecobags

O Continental Shopping, na zona Oeste de São Paulo, já está preparado para a Black Friday, data comemorativa “importada” dos Estados Unidos que ocorre sempre em novembro. Neste ano, além de diversas lojas contarem com descontos e ofertas especiais, o empreendimento realizará uma ação especial.

Um DJ vai animar as dependências do empreendimento na próxima sexta (24) e sábado (25). Além disso, será feita a entrega de ecobags personalizadas durante todo o final de semana ou enquanto durarem os estoques.

“O principal atrativo da Black Friday, sem dúvida, está nos preços especiais, aspecto que nossas lojas têm se empenhado notavelmente. Os brindes que o Continental Shopping vai disponibilizar aos clientes, além de um ambiente animado composto por muita música, tornam o momento especialmente relevante considerando que muitos aproveitam para adquirir presentes de final de ano e o resultado é uma verdadeira maratona de compras”, ressalta Carolina Moura, gerente de Marketing do shopping.

No site do Continental e nas redes sociais é possível conferir os descontos que cada loja está praticando, além do horário de funcionamento do mall.

SERVIÇO

Black Friday no Continental Shopping com DJ e distribuição de ecobags

Data: de 24 a 26/11

Endereço: Avenida Leão Machado, 100 – Jaguaré

Mais informações: (11) 4040-4981 / (11) 97622-7395

www.continentalshopping.com.br

Instagram e Facebook: @continentalshopping