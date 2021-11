Black Friday: parque aquático em Olímpia oferece até 51% de desconto em ingressos e hospedagem

O Hot Beach Parque & Resorts, em Olímpia, preparou descontos especiais na Black Friday para quem deseja garantir a viagem de final do ano, férias de janeiro ou curtir um dia de descanso.

Estão na promoção diárias nos quatro resorts do grupo, com descontos de até 51%, dependendo da data solicitada. Para compra de ingresso para day use no parque aquático Hot Beach e combos para usufruir durante a semana, o desconto é de 51%.

O complexo aquático informa que o número de ingressos e diárias com descontos é limitado e orienta que cliente faça o cadastro no site do Hot Beach para ter prioridade na compra a partir desta quarta-feira (17).

Também é de 51% o desconto do passaporte anual individual, que dá direito a curtir o Hot Beach todos os dias do ano de funcionamento do empreendimento. É possível comprar agora com desconto para curtir o verão 2021/2022 na “praia” do parque aquático. As vendas da Black Friday estão abertas até às 23h59 do dia 28.

Campanha solidária

A Black Friday no Hot Beach Parque & Resorts conta ainda com duas novidades: a primeira é que nos dias 29 e 30 de novembro, será realizado o Saldão da Black Week.

A segunda novidade é uma ação solidária em prol de duas instituições beneficentes de Olímpia. A cada reserva efetivada, R$ 10 serão doados para esta ação. Ao final, o valor acumulado será dividido entre o Abrigo São José e a Cidade Mirim São João Batista.

Serviço

Black Friday – Hot Beach Olímpia

Quando: Até o final de novembro

Todos serviços oferecidos na Black Friday estão disponíveis para compra no hotbeach.com.br.