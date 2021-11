Black Friday: Shopping Tamboré oferece cashback de 20% em compras via WhatsApp

Com a Black Friday se aproximando, o Shopping Tamboré, em Barueri, preparou algumas promoções exclusivas para clientes cadastrados em seu programa de relacionamento, disponível no app do centro de compras.

Clientes de qualquer categoria do programa têm 20% de cashback no serviço de compras pelo WhatsApp até o dia 25 de novembro. Esse valor em crédito poderá ser utilizado em uma nova compra pelo canal, uma vez por CPF, e o resgate deve ser feito até dia 31 de dezembro deste ano.

No mesmo período, comprando pelo APP do shopping, clientes da categoria 1 ganham R$ 20 em compras a partir de R$ 40. Sendo assim, se a compra for no valor de R$ 40, o cliente paga apenas R$ 20 (frete não incluso). Para a categoria 2, ganha-se R$ 80 em compras a partir de R$ 160 e, clientes da categoria 3, ganham R$ 100 em compras a partir de R$ 200.

Para finalizar, clientes das categorias 2 e 3 ainda terão descontos relâmpago em produtos selecionados. Para isso, basta resgatar o benefício no APP e utilizar nas lojas físicas do shopping.