Black Trunk Race será realizada em Osasco

No dia 15 de abril, Osasco receberá, pela primeira vez, o Black Trunk Race, uma corrida de obstáculos inspiradas em exercícios militares. O evento acontecerá no 2º Batalhão da Polícia do Exército.

A prova terá cinco quilômetros com 20 obstáculos, que vão desde piscina de gelo, rastejo sob o arame farpado, escalada de paredões e uma rampa de quase quatro metros de altura.

Essa será a primeira vez que a prova acontecerá no estado de São Paulo. “A primeira edição da BTR foi em 2013. De lá para cá, crescemos muito no sul do país, sendo a maior corrida de obstáculos dessa região. Sabemos que São Paulo também tem um público apaixonado pela modalidade, portanto pretendemos realizar duas edições por ano no estado. Um dos nossos diferenciais é a categoria Elite, que premia não somente os campeões gerais, como também as categorias por idade, além dos militares”, explica um dos organizadores da prova, Alessandro Custódio.

As inscrições para o desafio já estão abertas e podem ser feitas pelo www.blacktrunkrace.com.br. Os valores variam entre R$ 110,00 e R$ 160,00 dependendo da categoria. Grupos de corrida, militares e funcionários da Prefeitura de Osasco têm inscrições com preços diferenciados. Inscrições até o dia 10/4/2017.

Todas as informações sobre a prova estão disponíveis no site oficial da corrida. O evento, que tem apoio da Prefeitura de Osasco, é aberto ao público e a entrada é gratuita.