Blogueiro desfila em Cotia com primeiro Tesla Cybertruck do Brasil

A cidade de Cotia foi palco de um episódio que atraiu olhares curiosos e entusiastas da tecnologia: a chegada do primeiro Tesla Cybertruck do Brasil. O veículo, que desafia os padrões com seu design futurista, é agora uma realidade nas ruas brasileiras, e o responsável pela façanha é o blogueiro de lifestyle e automotivo, Danielzinho Grau.

O Cybertruck, que foi adquirido via importação independente, representa inovação e sustentabilidade, além de dividir opiniões. Com uma carroceria de aço inoxidável resistente a balas e uma potência de 856 cavalos, o modelo promete revolucionar o mercado automobilístico e a forma como enxergamos os carros elétricos.

Danielzinho Grau não apenas trouxe o Cybertruck para Cotia, mas também o apresentou à comunidade local, desfilando com a máquina pela comunidade conhecida como Morro do Macaco. Ele registrou o momento nas redes sociais, onde acumula milhões de seguidores.

Na publicação, o blogueiro expressou seu orgulho e alegria em ser o pioneiro dessa nova era automotiva no Brasil. “É mais do que um carro, é uma declaração de princípios”, disse Danielzinho Grau, enquanto dirigia pelas ruas de Cotia, atraindo olhares de admiração e surpresa. “Estou aqui para mostrar que a inovação não tem limites e que o futuro é agora.”

Antes de chegar às mãos do proprietário, o Tesla Cybertruck veio ao Brasil no mês passado, desembarcando em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

O modelo é a configuração topo de linha e está avaliado em cerca de 1,5 milhão. Nos Estados Unidos, a empresa de Elon Musk oferece a máquina por menos de 80 mil dólares, o equivalente a R$ 395 mil – versão de entrada, e R$ 500 na melhor versão.